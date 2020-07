Tornano a scendere i casi nuovi di contagio da coronavirus: oggi sono 169, rispetto ai 234 di ieri, per un totale di 243.230 positivi. Crescono i decessi: 13, rispetto ai 9 di ieri, per un totale di 34.967 morti. Sono 178 i guariti (ieri 349) per un totale di 195.106.

Delle 169 persone risultate positive al coronavirus, 94 sono in Lombardia, seguita dal Lazio con 24 casi. E’ quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute.

L’articolo Coronavirus: calano i nuovi casi, 169 nelle ultime 24 ore. 13 decessi e 178 guariti proviene da Notiziedi.

