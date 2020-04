Coronavirus Campania, De Luca annuncia: “Mascherine per bambini e novità sull’attività fisica”

Coronavirus Campania | COVID-19, MASCHERINE PER BAMBINI E ATTIVITÀ MOTORIA

“Il Presidente Vincenzo De Luca, in aggiunta alle mascherine già in distribuzione ai cittadini della Campania, ha dato mandato alla task force regionale di accelerare le procedure di messa in produzione da parte delle aziende di mascherine per bambini, per renderle disponibili per le famiglie già in avvio della Fase II.

Si precisa che l’attività motoria, come da ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, è consentita esclusivamente con l’uso obbligatorio delle mascherine, e quindi non si tratta di attività motoria di livello più impegnativo”.

Calcio e coronavirus: in campo con le mascherine?

In Bundesliga il Ministero del Lavoro emette un documento per le norme di sicurezza raccomandando i calciatori di giocare con la mascherina per proteggersi dai rischi di contagio del Coronavirus. Il dispositivo di protezione dovrebbe essere fatto in modo da non scivolare dal viso. Se casca, l’azione va interrotta dall’arbitro. Il campionato tedesco sembra sarà il primo tra le maggiori competizioni europee a ripartire dopo l’emergenza sanitaria.

