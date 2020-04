Coronavirus Campania, il bollettino del 23 aprile 2020

Bollettino Coronavirus Campania, 23 aprile 2020.

CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTO DELL’UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Il punto alle ore 23.59 di ieri sui positivi in Campania ripartiti per province (clicca qui per i dati di ieri):

Numero totale positivi: 4.238

Numero totale tamponi: 58.324

Totale deceduti: 332

Totale guariti: 928 (di cui 855 totalmente guariti e 73 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

Provincia di Napoli: 2.316 (di cui 874 Napoli Città e 1442 Napoli provincia)

Salerno: 640 (*)

Avellino: 432 (*)

Caserta: 404

Benevento: 171

Altri in fase di verifica Asl: 275

* Rispetto ai dati di ieri (aggiornamento del 22 aprile ore 17), 2 persone della provincia di Avellino e 1 persona della provincia di Salerno non sono state confermate positive dall’Istituto Superiore Sanità.

Il meteo giovedì 23 Aprile 2020 in Campania

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o temporale, soprattutto sul settore meridionale della regione; nel corso della mattinata le precipitazioni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, ad iniziare dal settore costiero settentrionale. I venti spireranno deboli nord-orientali, con locali rinforzi e possibili raffiche nei temporali, ma con tendenza ad intensificarsi dal mattino. Il mare si presenterà mosso o localmente molto mosso. Le temperature diminuiranno leggermente nei valori minimi. La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Campania per l’emergenza Covid-19, ACaMIR continua a garantire il servizio pubblico “Muoversi in Campania” in modalità smart working. Si raccomanda comunque di evitare spostamenti non comprovati da esigenze lavorative indifferibili o situazioni di necessità, come previsto dalle misure nazionali e regionali.

