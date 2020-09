Coronavirus Campania, il bollettino di oggi 2 settembre

Coronavirus Regione Campania, il bollettino di oggi 2 settembre |L’Unità di Crisi della Regione intorno alle 17 renderà noti i numeri aggiornati dei contagi e dei nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24h.

Lavoro

È concluso il concorso per l’assunzione di 2.175 diplomati e laureati nei Comuni e negli altri enti pubblici che hanno aderito al Piano per il Lavoro della Regione Campania. Nel mese di settembre si sono svolte le prove preselettive che hanno visto la partecipazione di circa 300mila giovani. A febbraio si è conclusa la seconda prova che sarà propedeutica all’inizio dei tirocini e quindi all’assunzione a tempo indeterminato.

Assunzioni

Pubblicato, nell’ambito del Piano per il Lavoro nella pubblica amministrazione, il bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 641 giovani nei Centri per l’impiego regionali. In particolare, i posti a disposizione sono 225 per laureati e 416 per diplomati). L’obiettivo sta nell’avviare, attraverso l’inserimento di nuove competenze una fase di modernizzazione della macchina amministrativa a vantaggio di cittadini e imprese.

Sostegno

La Regione Campania scende in campo per sostenere la formazione professionale di giovani artigiani. Un importante progetto di rilancio della lavorazione del corallo e dei cammei, il cui protocollo d’intesa è stato sottoscritto con il Comune di Torre del Greco, la Fondazione Tarì e l’Assocoral. L’accordo prevede corsi di formazione di alta specializzazione destinati ai giovani fino a 35 anni che vogliano avvicinarsi all’arte e alla tradizione di Torre del Greco. Si tratta di un primo passo verso il riconoscimento dell’Arte torrese della lavorazione del corallo e dei cammei come Patrimonio Immateriale dell’Umanità