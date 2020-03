Coronavirus, Capone (UGL): “Serve Piano Marshall a lungo termine”

ROMA (ITALPRESS) – Oggi il sindacato UGL compie 70 anni. Una giornata speciale, che segna l’avvio di un nuovo percorso, caratterizzato anche dal cambio del logo.

Erede della Cisnal (Confederazione Italiana Sindacati Nazionali dei Lavoratori), “l’UGL, unico sindacato di destra, deve essere capace – afferma il Segretario Generale Paolo Capone – di cogliere con sempre piu’ attenzione le vere priorita’ in un mondo in continua trasformazione, restando vicina a tutti i lavoratori, soprattutto in un momento di particolare difficolta’ come quello che stiamo vivendo. Per questo, respingiamo l’idea di voler creare un sindacato ‘unico’, perche’ va a discapito di quel pluralismo che e’ cardine di ogni democrazia e riflette la molteplicita’ delle idee e la possibilita’ di associarsi liberamente”.

