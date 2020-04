Coronavirus, Casellati “Test sierologici per la ripartenza”

ROMA (ITALPRESS) – “Vedo una situazione preoccupante: aziende, alberghi, bar, ristoranti chiusi; professionisti, imprese, commercianti e artigiani in forte affanno. Tante famiglie faticano ad arrivare alla fine del mese. Occorre una strategia di medio e lungo periodo per fare ripartire il Paese”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera il presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

Secondo Casellati “si potrebbe, ad esempio, proporre al governo di generalizzare la somministrazione di test sierologici validati, per individuare chi e’ immune da virus. Cio’ consentirebbe a ciascuna Regione di predisporre una mappatura delle attivita’ produttive individuando quali settori economici riaprire subito in condizioni di sicurezza e con quali modalita’.

