I media tunisini scrivono che una persona, atterrata all’aeroporto di Tunisi in arrivo dalla Cina, è stata messa in isolamento per sospetto contagio da coronavirus. Il ministero della Salute ha tuttavia fatto sapere che finora nel Paese non si sono verificati casi di contagio e che tutti i passeggeri in arrivo dalla Cina vengono sottoposti ad accurati controlli.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus: caso sospetto a Tunisi, ma il governo nega proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento