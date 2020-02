Coronavirus come difendersi: ecco i consigli a Mattino Cinque | Video Mediaset

Coronavirus come difendersi dal contagio? A Mattino Cinque si torna a parlare del virus cinese che sta facendo allarmare il mondo. Dopo i primi contagi avvenuti in Europa e anche in Italia, l’allerta è altissima. Ospite in studio la dott. Maria Rita Gismondo, Resp. Bioemergenze Fratebenefratelli Sacco, che ci espone tutto quello che bisogna sapere sul coronavirus e come difendersi.

Ecco il video Mediaset con l’intervento della Resp. Bioemergenze Fratebenefratelli Sacco sulle precauzioni da prendere circa il Coronavirus.

continua a leggere sul sito di riferimento