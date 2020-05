ROMA (ITALPRESS) – “Le misure varate finora dalla Commissione europea per l’emergenza Coronavirus sono assolutamente insufficienti. Occorre mobilitare nuove risorse finanziarie ed ampliare la sfera degli interventi di mercato. Sul settore vitivinicolo e delle carni suine e’ indispensabile agire con la massima urgenza”. Sono le richieste avanzate dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, in vista della riunione, in programma il 13 maggio, del Consiglio Agricoltura della Ue.

“Nel recente rapporto sulle prospettive economiche – rileva Giansanti – la Commissione ha indicato che la crisi in atto e’ senza precedenti e puo’ addirittura minare il funzionamento del mercato unico. In questo scenario e’ stata prevista per l’agricoltura una spesa straordinaria limitata a 80 milioni di euro.

L’articolo Coronavirus, Confagricoltura “Dall’Ue misure inadeguate per il settore” proviene da Notiziedi.

