ROMA (ITALPRESS) – Una garanzia statale per i Comuni con l’obiettivo di rinviare le imposte locali e alleggerire in questa fase di crisi il carico fiscale sugli immobili. A proporla e’ il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.

“Nel prossimo decreto – spiega Spaziani Testa all’Italpress – si prevede solo una facolta’ per i Comuni di prorogare i pagamenti dei tributi locali, tra cui Imu e Tari. Servirebbe uno sforzo in piu’ e cioe’ una garanzia da parte dello Stato nei confronti dei Comuni. Uno spostamento di Imu, Tari e altre imposte locali fissato per legge per tutti, anche per evitare che ogni singolo contribuente debba andare a verificare se il proprio comune ha deciso qualcosa in questo senso.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, Confedilizia “In difficolta’ anche la proprieta’ immobiliare” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento