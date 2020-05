Coronavirus, Conte “A pieno regime in fase 2 con prudenza e fiducia”

ROMA (ITALPRESS) – “Ieri abbiamo approvato il decreto legge che da lunedì ci consente di entrare a pieno regime nella Fase 2. Affrontiamo la fase con voglia di ricominciare, ma anche con prudenza. I dati sono incoraggianti ci confermano che gli sforzi collettivi hanno prodotto i risultati attesi”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa presentando il nuovo Dpcm per le riaperture di lunedì 18 maggio.

“Siamo in condizione di affrontare questa Fase 2 con fiducia, ma anche senso di responsabilità. In questo percorso non sarà meno importante il lavoro e il dialogo con le Regioni,

