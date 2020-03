ROMA (ITALPRESS) – Il premier Giuseppe Conte da’ 10 giorni all’Europa “per battere un colpo e trovare una soluzione adeguata alla grave emergenza che tutti i Paesi stanno vivendo”.

Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, mentre e’ in corso il Consiglio Europeo in videoconferenza. Conte ha ringraziato per il lavoro fatto, ma non accetta il draft preparato nonostante gli sherpa italiani avessero ottenuto quasi tutto, compresa l’eliminazione di qualsiasi riferimento al Mes. Il premier, secondo quanto si apprende, ha chiarito che nessuno pensa a una mutualizzazione del debito pubblico. Ciascun Paese risponde per il proprio debito pubblico e continuera’ a risponderne.

L’articolo Coronavirus, Conte a Ue “Serve risposta innovativa” proviene da Notiziedi.

