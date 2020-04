ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si e’ collegato in video conferenza con il comitato di esperti in materia economica e sociale, istituito ieri. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, nel breve periodo il premier ha chiesto al comitato di individuare, in stretto raccordo con il comitato tecnico-scientifico, le modalita’ piu’ efficaci e innovative per uscire gradualmente dal lockdown, favorendo la ripresa delle attivita’ produttive, anche attraverso l’elaborazione di modelli organizzativi che consentano la riapertura di fabbriche e aziende nelle condizioni di massima sicurezza per i lavoratori. Conte ha quindi chiesto al comitato di elaborare proposte da offrire al Governo per il progressivo e graduale ritorno alla normalita’ con riguardo alle piu’ generali relazioni di comunita’.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, Conte chiede a task force proposte per uscire da lockdown proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento