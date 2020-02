“Napoli oggi ci ha insegnato che questo momento non si affronta con la paura. Io e Macron siamo stati in città e non abbiamo trovato panico, ma gente in strada con spirito positivo”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, Conte: “Napoli ci ha insegnato a non aver paura” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento