“Noi non abbiamo autorizzato l’ora del passeggio con i bambini, in fase di interpretazione abbiamo detto che se ci sono dei bambini e minori quando un genitore va a fare la spesa si puo’ consentire l’accompagno. Questa non deve essere l’occasione di andare a spasso”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa sull’emergenza coronavirus.

L’articolo Coronavirus, Conte “Non autorizzata l’ora di passeggio con i bambini” proviene da Italpress.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, Conte “Non autorizzata l’ora di passeggio con i bambini” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento