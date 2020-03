ROMA (ITALPRESS) – “Per la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale, siamo stati costretti a limitare alcune liberta’ fondamentali garantite dalla Costituzione”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso dell’informativa urgente alla Camera sull’emergenza Coronavirus.

“Sono giorni terribili per la comunita’ nazionale, ogni giorno siamo costretti a registrare nuovi decessi, e’ un dolore che si rinnova costantemente”, ha detto il presidente del Consiglio, per il quale “la diffusione dell’epidemia ha innescato in Italia e in Europa una crisi senza precedenti che sta esponendo il nostro paese a una crisi durissima”.

“Il Governo e’ consapevole che dalle sue scelte discendono conseguenze di immane portata per la vita dei singoli cittadini,

L'articolo Coronavirus, Conte "Per la prima volta costretti a limitare la liberta'" proviene da Notiziedi.

