Multe per alcuni cittadini che non avevano motivazioni per spostarsi. In cielo gli elicotteri della polizia, in strada la Municipale e altre forze dell’ordine

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, controlli scattati all’alba: Pasquetta “blindata» e Lungomare deserto a Napoli proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento