Per il reddito di emergenza “a mio parere chiunque dovrebbe avere almeno i 780 euro” e “me lo immagino come una misura di tipo universale: cioè rivolto a tutti coloro che nell’ultimo mese non hanno percepito un reddito e che non sono coperti da altre misure”. La platea che potrebbe essere coinvolta riguarda “diverse categorie. In primo luogo tutti coloro che lavorano nel mondo del turismo che hanno una ciclicità stagionale, e che quando è esplosa la crisi non avevano contratti attivi. Sono i primi che dobbiamo proteggere”. Lo ha detto in una intervista a The Post Internazionale, il capo politico del M5S Vito Crimi.

L'articolo Coronavirus, Crimi "Obiettivo 780 euro per reddito di emergenza" proviene da Notiziedi.

