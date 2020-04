Coronavirus, da Autostrade esenzione pedaggio per sanitari in servizio

ROMA (ITALPRESS) – Autostrade per l’Italia, d’intesa con il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e in coordinamento con Aiscat, ha disposto l’esenzione del pagamento del pedaggio per tutti gli operatori sanitari che hanno necessita’ di muoversi (anche nel percorso casa-lavoro) per motivi di servizio legati all’emergenza Covid-19. L’esenzione, valida su tutta la rete autostradale gestita da Aspi, entra in vigore oggi e avra’ validita’ fino al termine del periodo di emergenza. E’ sufficiente che il personale sanitario interessato a usufruire dell’esenzione invii un modulo di autocertificazione all’indirizzo mail agevolazionecovid19@aiscat.it. Ai possessori di Telepass non saranno addebitati, o verranno successivamente stornati,

