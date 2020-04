Intesa Sanpaolo impegnata nel fronteggiare l’emergenza Coronavirus a sostegno degli ospedali italiani.

L’Istituto di Credito ha infatti effettuato due donazioni da 6 milioni e mezzo di euro ciascuno in Veneto e in Campania. Un gesto accolto con grande soddisfazione dai governatori delle due regioni in un momento di grande emergenza.

“Ringrazio Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo – ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa – In totale abbiamo ricevuto 28mila donazioni per quasi 31,6 milioni di euro e questo fa particolarmente piacere in un periodo in cui il bilancio conta spese per 100 milioni di euro”.

L’articolo Coronavirus, da Intesa Sanpaolo 6,5 milioni in Campania proviene da Notiziedi.

