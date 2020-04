Coronavirus, da Menarini nuove donazioni e record gel disinfettante

FIRENZE (ITALPRESS) – Continua l’impegno di Menarini per aiutare chi combatte in prima linea contro COVID-19. Dopo aver riconvertito parte del suo stabilimento di Firenze alla produzione di gel disinfettante da donare alla Protezione Civile Italiana, in poche settimane Menarini ha aumentato la produzione da 20 a 100 tonnellate al mese.

Nella prossima fase di ripartenza, l’utilizzo di gel disinfettante sara’ indispensabile per evitare il contagio e, grazie all’impegno dei suoi tecnici che hanno lavorato senza sosta, Menarini potra’ donare un quantitativo di assoluto rilievo e soddisfare richieste di gel disinfettante sempre crescenti.

Per garantire la sicurezza degli operatori sanitari Menarini,

