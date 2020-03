Coronavirus, da Novartis 20 milioni di dollari

Novartis ha annunciato un’ampia serie di misure a supporto della risposta globale alla pandemia di COVID-19. Queste misure includono la creazione di un fondo globale volto a sostenere in tutto il mondo le comunità colpite dalla pandemia di COVID-19, nonché la decisione dell’azienda di aderire a due iniziative intersettoriali di ricerca e sviluppo.

Il COVID-19 Response Fund di Novartis stabilisce stanziamenti economici per 20 milioni di dollari a sostegno di iniziative di sanità pubblica concepite per aiutare le comunità a gestire le sfide poste dalla pandemia. L'azienda ha avviato un processo accelerato di revisione globale che consentirà la rapida approvazione ed erogazione di singole stanziamenti fino a un milione di dollari.

