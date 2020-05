Coronavirus, dal Senato l’impegno per la Giornata dei Camici Bianchi

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Senato Elisabetta Casellati ha incontrato a Palazzo Giustiniani i rappresentanti dei Gruppi parlamentari del Senato, il presidente della Siae, Mogol, il direttore generale della Siae, Gaetano Blandini e il regista Ferzan Ozpetek.

Tutte le forze politiche hanno raccolto all’unanimita’ l’appello del mondo della cultura per istituire la Giornata dei Camici Bianchi, che avra’ al Senato una corsia privilegiata.

“Dal Senato, arriva un segnale di straordinario significato – ha detto Casellati -. Sono molto soddisfatta per la risposta corale che ha ottenuto questa iniziativa. Una bella prova di unita’ nazionale. La Giornata dei Camici Bianchi e’ per non dimenticare il grande coraggio,

