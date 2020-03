Coronavirus, dall’Ismea agevolazioni per le imprese agroalimentari

L’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ha adottato alcuni provvedimenti straordinari per venire incontro alle esigenze delle imprese del settore in questa fase di emergenza per il Covid-19.

In particolare è scattata la sospensione di tutte le rate dei mutui con scadenza nel 2020. La quota capitale delle rate sospese potrà essere rimborsata nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento mentre la quota interessi sarà consolidata nel debito residuo e ammortizzata per l’intera restante parte del piano.

Prevista inoltre l’esclusione del periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020 dal computo della durata preammortamento dei piani di investimenti autorizzati dall’Istituto.

