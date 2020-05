NAPOLI (ITALPRESS) – “La Campania e’ diventata un modello di concretezza, operativita’ e rigore. Mi capita’ di ascoltare colleghi di altre regioni, di altre istituzioni, invocare la riapertura universale. Qualcuno si sta perdendo a fare demagogia, per strumentalizzare la domanda di lavoro, senza decidere niente.

Il modello Campania significa che bisogna aprire tutto ma in modo ordinato, per non chiudere di nuovo”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta streaming su Facebook per fare il punto della situazione sull’emergenza Covid-19. Il governatore ha sottolineato invece in relazione al piano socio-economico varato da Palazzo Santa Lucia che sono stati finora disposti 40mila mandati di pagamento alle piccole imprese;

L’articolo Coronavirus, De Luca “Aprire tutto con responsabilita’, no demagogia” proviene da Notiziedi.

