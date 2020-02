Coronavirus, Di Maio: “Pronti a far rientrare in Italia tutti quelli che lo vorranno” 

“Siamo disponibili a riportare in Italia tutti quelli che vorranno rientrare, con le stesse modalità con le quali abbiamo fatto rientrare Niccolo’”. Lo ha confermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in diretta da Monaco di Baviera su Rainews24. “Nessuno va lasciato indietro – ha sottolineato il ministro – ogni giorno su quella nave (la Diamond Princess, ndr.) vengono scoperti nuovi casi di coronavirus”. E ha concluso: “Ribadiamo la massima collaborazione e aiuto al governo giapponese e al governo cinese per la grande battaglia che sta conducendo” contro l’epidemia di Covid-19.

Poco prima il ministro aveva annunciato in diretta Facebook che a breve partirà un volo per riportare in Italia i 35 italiani imbarcati sulla Diamond Princess bloccata in porto a Yokohama: “Buongiorno,

