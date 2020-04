IROMA (ITALPRESS) – “In vari Paesi, come vedete, dopo aver allentato le misure sono aumentati i contagi e l’epidemia sta tornando a colpire la popolazione. Questo e’ il motivo per cui serve prudenza e cautela”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“Se stessimo al governo solo per cercare consenso oggi la scelta sarebbe molto facile: riaprire tutto, trascurando il valore e l’importanza della vita, nonche’ la memoria di chi la vita l’ha persa, in questo mese, anche tra i medici che hanno soccorso migliaia e migliaia di pazienti in ospedale – aggiunge -. Questo non e’ possibile.

L’articolo Coronavirus, Di Maio “Servono ancora prudenza e cautela” proviene da Notiziedi.

