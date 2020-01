“Abbiamo anche in Italia, per la prima volta, due casi accertati di Coronavirus. Si tratta di due turisti cinesi nel nostro Paese da pochi giorni”. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. I due turisti si trovano in isolamento allo Spallanzani di Roma “e in buone condizioni, la tempestività dell’intervento ci fa pensare che non ci sono persone esposte. Appena sono comparsi i sintomi i pazienti sono stati presi in isolamento e quindi protetti, questo ci fa essere abbastanza tranquilli”, ha sottolineato Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani. Sulla stessa lunghezza d’onda il ministro della Salute Roberto Speranza.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo CORONAVIRUS, DUE CASI ACCERTATI IN ITALIA proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento