POTENZA (ITALPRESS) – Sono due i nuovi casi di Coronavirus in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale. Sono 330 i tamponi e processati, i due positivi riguardano stranieri provenienti dall’estero in isolamento in Basilicata. I lucani attualmente positivi restano 12 e si trovano tutti in isolamento domiciliare.

Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlò di Potenza è ricoverata 1 persona di nazionalità estera e proveniente da Stato estero, risultata negativa al secondo tampone di verifica e in attesa di formale comunicazione di dimissioni.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 51.958 tamponi, di cui 51.343 risultati negativi.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, due nuovi positivi in Basilicata proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento