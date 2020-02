Coronavirus, è polemica tra Cecchi Paone, Abbate e D’Eusanio a Mattino Cinque | Video Mediaset

Coronavirus, scoppia la polemica tra Alessandro Cecchi Paone, Alda D’Eusanio e Carmelo Abbate a Mattino Cinque.

Abbate: “io non sono un virologo, parlo col buon senso di padre di famiglia, nel momento in cui l’abbiamo identificato è stato il primo momento in cui gli abbiamo dato una faccia e un’identità. E’ chiaro che gli errori ci possono stare, oggi è importante il buon senso e l’unità”, ma la D’Eusanio interviene “la diffusione ha portato una grande crisi economica nel nostro paese. Non sto diffondendo polemiche, sto semplicemente dicendo che si continua a sbagliare”, ma Alessandro Cecchi Paone “stiamo dando messaggi sui numeri rassicuranti, a Pasqua siamo fuori da questo guaio”.

Ecco il video Mediaset dello scontro tra Cecchi Paone e Carmelo Abbate vs Alda D’Eusanio a Mattino Cinque.

