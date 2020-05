Coronavirus e scuola a Mattino Cinque: tra esami di maturità e ripartenza | Video Mediaset

A Mattino Cinque si parla di scuola ed esami di maturità al tempo del Coronavirus: come e quando si ripartirà?

Quello della scuola è un vero rompicapo per il Governo che in questi giorni ha approvato il nuovo Piano Scuola 2020. Intanto vediamo come si terranno gli esami di maturità, anche se milioni di famiglie si domandano quando e come ripartirà a settembre a scuola. Ecco le indicazioni del Viceministro dell’Istruzione.

Ecco il video Mediaset del servizio tramesso a Mattino Cinque.

continua a leggere sul sito di riferimento