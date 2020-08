Villani: “Sulla riapertura delle scuole non sono pessimista, ma non ricorrere mai al fai da te e non prestare attenzione a quanto circola nelle chat»

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus e scuola, il pediatra: “Con qualsiasi sintomo è bene restare a casa. No antifebbrili solo per paura» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento