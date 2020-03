NAPOLI (ITALPRESS) – Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio per l’emergenza Covid – 19, ha sequestrato a Sant’Antimo una fabbrica di detersivi e saponi e oltre 400 litri di igienizzante per mani prodotto senza alcuna autorizzazione ministeriale. In particolare, i militari del Gruppo di Frattamaggiore, a seguito di specifiche analisi di rischio effettuate anche attraverso le piattaforme di vendita on line, hanno individuato e perquisito l’azienda, e sequestrato circa 300 litri di igienizzante sfuso, 792 flaconi da 150 ml di igienizzante pronti per l’immissione in vendita e piu’ di 100.000 etichette ingannevoli.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, fabbrica igienizzante per mani sequestrata nel napoletano proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento