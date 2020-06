Coronavirus: Fauci, in Usa non necessarie ulteriori chiusure

AGI – Gli Stati Uniti non hanno bisogno di misure di isolamento più robuste per tenere sotto controllo l’epidemia di COVID-19. Lo ha dichiarato il principale esperto governativo, Anthony Fauci, all’Afp. “Non credo che parleremo di tornare in isolamento – ha detto – ma cercheremo di controllare meglio quelle aree del Paese che sembrano avere un’impennata di casi”.

