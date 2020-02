Coronavirus, Fedriga “Sostenere le attività produttive”

“Mettere in campo delle misure economiche e di sostegno alle attività produttive è fondamentale, in particolare per il comparto del turismo in cui si riscontrano le maggiori criticità con disdette che arrivano all’80% in alcune aree”.

È quanto ha auspicato il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga al termine dell’incontro con le categorie produttive e le organizzazioni sindacali dedicato all’impatto del coronavirus sull’economia del Friuli-Venezia Giulia.

“Utilizzeremo il fondo “sviluppo imprese” per dare le prime risposte – ha spiegato Fedriga -, ma è chiaro che serve un impegno di carattere nazionale e il governo si deve muovere in maniera urgente per rispondere alle difficoltà che stiamo vivendo”.

