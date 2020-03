La Fiaip punta su una decina di modifiche al Decreto Cura Italia, ritenuto un primo provvedimento, con un orizzonte di breve periodo, la cui entità dovrà essere adeguata anche a nuovi sforzi per far fronte alle esigenze di chi svolge l’attività di intermediazione immobiliare e di centinaia di migliaia di professionisti che operano nel Real estate. “Pur avendo apprezzato l’intento delle misure previste nel decreto ‘Cura Italia’, ora ribadiamo la necessità di migliorare presto e bene in Parlamento il testo del decreto Cura Italia per coprire molte lacune e venire incontro alle esigenze dell’economia reale”, sottolinea Gian Battista Baccarini, presidente della Fiaip.

L’articolo Coronavirus, Fiaip “Governo intervenga, stop tasse” proviene da Notiziedi.

