Buona notizia per il romanista, in prestito alla squadra spagnola: il tampone è risultato negativo. Il 30 giugno scadrà il prestito al Valencia e “Flo» tornerà in forza ai giallorossi

L’articolo Coronavirus, Florenzi test negativo Ma al Valencia i positivi sono il 35% proviene da Notiziedi.

