“Ill nostro Rt è sceso in maniera sostanziale, tanto è vero che in base ai numeri noi rientreremmo oggi nella ‘zona arancione’”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in una intervista a Lombardianotizieonline.

pc/red

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, Fontana “Fino al 27 zona rossa ma numeri già da arancione” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento