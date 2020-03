Coronavirus, Fontana: “Lombardia sulla buona strada”

“Non ho ancora i numeri ufficiali, ma l’indicazione è che stiamo proseguendo sulla buona strada. Manteniamo un trend che non è più in salita. Non è in discesa, ma almeno non andiamo avanti nella progressione. Questo è l’aspetto positivo”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

