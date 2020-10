FIRENZE (ITALPRESS) – “Nell’ordinanza ho voluto mettere in modo molto preciso che le attività di prestazioni sanitaria ordinaria dovranno procedere senza limitazioni. Non ci dobbiamo permettere di concentrare tutto sul Covid e magari far passare in secondo ordine le altre patologie che devono continuare ad essere curate”. Lo ha detto il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, anticipando un aspetto dell’ordinanza che si appresta a firmare in queste ore e legata all’emergenza Covid-19 in corso anche in Toscana. “Noi stiamo operando sul piano sanitario tutta una serie di rafforzamenti importanti, il fatto di reperire 1500 postazioni di alberghi sanitari che nel corso delle prossime settimane potranno ospitare coloro che sono in grado di contagiare Covid,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, Giani “No limitazioni a prestazioni sanitarie ordinarie” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento