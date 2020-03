Coronavirus, gli italiani in quarantena: se ne parla a Le Iene | Video Mediaset

Allarme Coronavirus in Italia: tantissimi gli italiani costretti alla quarantena nella zona dei focolai.

A Le Iene si parla degli italiani costretti alla quarantena in India e in una lunga lista di paesi dove i cittadini italiani sono accettati solo dopo un breve periodo di solamente per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus scoppiato nelle regioni del Nord Italia. Dopo il boom di contagi e morti per il virus cinese, gli italiani sono considerati gli untori d’Europa. Giulia Innocenzi per questo motivo a Iene.it ha chiacchierato con Sonia Zhou, ristoratrice cinese, ma anche con Giulio Maria De Cicco, uno degli italiani dovuto rientrare dalle Mauritius. Infine la Innocenzi ha incontrato anche Cristiano Brandazzi, giornalista di Casalpusterlengo.

Ecco il video Mediaset del servizio trasmesso nella puntata odierna de Le Iene.

continua a leggere sul sito di riferimento