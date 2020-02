Coronavirus, Gravina chiede di giocare la Serie A a porte chiuse. Ci sarà il divieto di trasferta

​L’allarme per il Coronavirus influenza anche il calcio, oggi a Roma è previsto un vertice tra Figc, leghe e governo. Tra le 3 e le 4 di oggi pomeriggio il presidente della Figc Gabriele Gravina ha dichiarato in conferenza stampa di aver inoltrato una richiesta al ministero dello Sport e della Salute di poter giocare a porte chiuse sia la partita di Europa League ​Inter-Ludogorets in programma giovedì che la prossima giornata di Serie A in programma per questo weekend. Gravina ha affermato…

