Coronavirus, Gravina: “Siamo ancora in tempo per concludere campionato e coppe”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato in un’intervista a Libero degli scenari del calcio italiano in tempi di coronavirus. Il ministro dello Sport, Spadafora, ha parlato di inevitabili porte chiuse. “Se l’emergenza lo consentirà, a livello internazionale siamo d’accordo sull’ultimare campionati e coppe perché deve essere il campo a determinare i risultati. Ci atterremo alle indicazioni: se la condizione per giocare sarà di farlo a porte chiuse, ci adegueremo”. L’auspicio è… continua a leggere sul sito di riferimento