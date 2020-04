All’Istituto di via Mosè Bianchi, nella casa di riposo più lussuosa di Milano, su 150 ne sono morti 50. Le voci dei loro figli, giorno per giorno, in un gruppo WhatsApp che hanno creato alla ricerca di informazioni

L’articolo Coronavirus, i 50 anziani morti all’Auxologico: la chat dei familiari proviene da Notiziedi.

