Coronavirus, i numeri del contagio aggiornati ad oggi

Coronavirus, Campania: 288 positivi, 7 deceduti, 23 guariti

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella mattinata odierna sono stati esaminati presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno 111 tamponi. Di questi 16 sono risultati positivi. Come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Totale positivi in Campania: 288 Deceduti: 7 (2 erano già stati indicati nei comunicati precedenti; 4 casi già avvenuti nei giorni scorsi sono stati confermati dalle autorità sanitarie in data odierna e uno si è verificato questa mattina) Guariti: 23 (l’aumento di tale dato è dovuto al fatto che 18 pazienti risultati positivi al Covid hanno superato la sintomatologia. Per questi, come per altri due si attendono i risultati dei due nuovi tamponi consecutivi che ne certificheranno la completa guarigione. Altri 3 sono già totalmente guariti).