ROMA (ITALPRESS) – Non si ferma l’aumento dei contagi da coronavirus in Italia. I nuovi casi superano quota 4 mila, per l’esattezza nelle ultime 24 ore se ne registrano 4.458. Calano i decessi, che scendono a 22. E’ quanto si evince dalla lettura del bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Record di tamponi: 128.098, in aumento rispetto ai 125.312 mila di ieri. Gli attualmente positivi sono 65.992 (+3.376). In crescita i ricoverati con sintomi, oggi sono 3.925 (+143), di questi 358 (+21) si trovano in terapia intensiva. In isolamento domiciliare invece ci sono 61.669 persone. Gli aumenti maggiori di casi in Campania (757),

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, i nuovi casi superano quota 4 mila proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento