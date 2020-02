I virologi dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, a meno di 48 ore dalla diagnosi di positivita’ per i primi due pazienti in Italia, sono riusciti, primi in Europa, ad isolare il virus responsabile dell’infezione. Il ministro della Salute Roberto Speranza: “E’ un punto di partenza importanza”.

abr/com

L’articolo Coronavirus, i ricercatori dello Spallanzani isolano il virus cinese proviene da Italpress.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, i ricercatori dello Spallanzani isolano il virus cinese proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento