Coronavirus: i temi affrontati durante l’incontro tra governo e opposizioni

È durato circa tre ore l’incontro tra il governo e le opposizioni. Da quanto si apprende l’esecutivo si è impegnato a valutare trasformare i quattro decreti sull’emergenza coronavirus in uno solo. “Dobbiamo pretendere che tutti i Paesi adottino linee rigorose di contrasto al contagio. L’Italia sta attuando una strategia che ci costa sacrifici, con un impatto economico notevole, per ottenere un risultato. Non possiamo accettare che invece altri Paesi affrontino questa lotta con una soglia di rigore più bassa, perché poi potremmo essere esposti agli effetti di un contagio di ritorno”, ha detto il premier ai partiti di opposizione. “Ecco perché la risposta europea coordinata a tutti i livelli è l’unica possibilità”,

