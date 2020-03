Coronavirus: ieri oltre 200 mila controlli, 11 mila denunciati 

Nella giornata di ieri le forze di polizia impegnate nelle verifiche del rispetto delle misure di contenimento del contagio da coronavirus hanno controllato 208.053 persone in tutta Italia: 11.068 quelle denunciate per “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”. Le denunce per “falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale” sono state 343.

Sono gli ultimi dati del monitoraggio diffusi dal Viminale. Sempre ieri, gli esercizi commerciali controllati sono stati 75.362, sono stati denunciati 142 esercenti ed è stata disposta la sospensione dell’attività di 20 esercizi commerciali. Salgono così a 1.858.697 le persone controllate dall’11 al 21 marzo, 82.041 quelle denunciate ai sensi dell’articolo 650 del codice penale,

