Coronavirus, il bollettino della Regione Campania di oggi 21 giugno: due positivi

Coronavirus, la Regione Campania pubblica il bollettino di oggi 21 giugno. I dati sugli eventuali nuovi contagi avvenuti sul territorio nelle ultime 24h.

Coronavirus Campania, le ultime dalla Regione



COVID-19, IL BOLLETTINO DELL’UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Il punto alle ore 17 di oggi:

Positivi del giorno (*): 2

Tamponi del giorno: 1.562

Totale positivi: 4.617

Totale tamponi: 265.122

Deceduti del giorno (*): 0

Totale deceduti: 431

Guariti del giorno (*): 1

Totale guariti: 4.060 (di cui 4.054 totalmente guariti e 6 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

*​ Comunicati nel giorno dalle Asl

Mobilità in Campania – ACaMIR/Muoversi in Campania

– Ramo di Capodichino, per lavori, prorogata alle ore 22 del 22 giugno 2020 la chiusura al traffico dell’uscita di Capodichino provenendo dalla A1 Roma-Napoli in direzione Tangenziale di Napoli. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Roma-Napoli: Secondigliano-Aeroporto su Tangenziale Napoli.

-A3 Napoli-Salerno fino alle ore 6.00 di lunedì 22 giugno, per lavori, è chiuso lo svincolo di Napoli/Via Marina, in entrata, verso Salerno.

– dalle ore 21.00 di lunedì 22 alle ore 6.00 di martedì 23 giugno, è chiuso il tratto compreso tra le uscite Cava de’ Tirreni e Salerno in entrambi i sensi di percorrenz

– A16 Napoli-Canosa, per consentire interventi di manutenzione dalle ore 21.00 di sabato 20 alle 7.00 di domenica 21 giugno è chiuso il tratto compreso tra le uscite Avellino Est e Benevento in direzione Canosa

-Tangenziale di Napoli, per lavori,dalle 22.00 del 22 alle 6.00 del 23 giugno chiude il tratto tra Agnano e Cuma verso Pozzuoli:

